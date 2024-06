Pour la troisième fois lundi, des dizaines d'élèves d'une école de Fère-Champenoise, dans la Marne, ont été pris de vertiges, vomissements et maux de tête. L'établissement est fermé ce mardi et des analyses sont en cours, mais pour le moment, rien n'explique ces intoxications en série. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Ils n'étaient pas nombreux ce mardi matin à se présenter à l’accueil de l'école de Fère-Champenoise, ouvert aux enfants et à leurs parents. En trois jours, il y a eu plus de 100 cas d'intoxication sans explication, alors les parents s'impatientent. "Jeudi, il y a eu cette histoire-là, pourquoi ils n'ont pas fermé les deux écoles ? Vendredi, lundi, pareil. Donc là, il aurait fallu carrément que le maire ferme complètement l'école pour trouver cette solution. Parce que là, moi, j'avais mis ma fille, mais avec peur", raconte une mère de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus.

"Pour l'instant, avec mon épouse, on a décidé qu'il n'allait pas à l'école. Tant qu'on n'a pas plus d'infos que ça", ajoute un parent d'élève. Depuis ce lundi 3 juin, l'école maternelle est fermée. Certains élèves ont été accueillis au collège.

On avait à un moment envisagé le monoxyde de carbone. Il semble que ce ne soit pas lui qui soit en cause. Henri Prévost, préfet de la Marne

C'est sur le chemin de la cantine que les malaises ont repris pour la troisième fois. Des vomissements et des maux de tête pour 19 enfants, mais les causes restent inconnues. "On n'exclut aucune cause, on est en train d'essayer de les éliminer progressivement. On avait à un moment envisagé le monoxyde de carbone. Il semble que ce ne soit pas lui qui soit en cause. Il est possible que sur des polluants naturels, des pollens, ça puisse avoir des incidences. C'est tout ce qu'il faut actuellement mesurer", explique Henri Prévost, préfet de la Marne.

Les pompiers ont commencé les analyses de l'air. L'objectif est de trouver la source de l'intoxication. Elle pourrait avoir eu lieu dans la rue. "Aujourd'hui, les mesures que nous faisons avec les appareils nous indiquent que l'air de Fère-Champenoise n'est pas pollué. L'objectif est de lever tous les doutes et d'explorer toutes les pistes possibles", admet le commandant Thomas Humbert, responsable du risque chimique.

Dans la commune de 2 000 habitants, tout le monde se demande d'où vient cette intoxication, "car certains riverains ne sentent pas bien", assure une commerçante. En attendant, pour les trois classes de primaire, les cours continuent à être assurés au collège. Les repas seront pris dans la cantine de l'établissement, afin d'éviter toute nouvelle intoxication.