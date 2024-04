Roubaix : une plantation géante de cannabis découverte dans une maison désaffectée

Les services de police ont découvert il y a quelques jours 500 pieds de cannabis derrière les murs d'une maison désaffectée de Roubaix. L'intervention s'est déroulée dans le cadre de l'opération "Place nette XXL" qui a débuté le 25 mars dans le Nord pour lutter contre le trafic de drogue. Les deux personnes arrêtées sur place ont été condamnées en comparution immédiate.

"C'est une très belle prise pour nous". Une plantation géante de cannabis a été découverte le 26 mars dernier à Roubaix derrière les murs d'une maison désaffectée, comme le montre le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, consacré au bilan de l'opération "Place nette XXL" lancé il y a une semaine dans la ville du Nord. Au total, pas moins de 500 pieds y étaient cultivés, ont précisé les autorités. La saisie, dont la valeur pour les revendeurs s'établit à 1 million d'euros, a de quoi déstabiliser une partie du trafic pour quelque temps.

"Si on a trois récoltes par an, on estime à environ 55 à 60 kg pour cette récolte donc on peut monter jusqu'à 180 kg pour l'année juste dans ce lieu où a été découverte la plantation ", se félicite face à notre caméra Lucille Klein, commissaire de police et cheffe de la division de la criminalité territoriale de Lille.

Deux personnes condamnées

Les deux personnes arrêtées sur place ont été condamnées en comparution immédiate à deux et trois ans de prison et à une interdiction de territoire de dix ans, car elles étaient étrangères.

Dans le Nord, où 1.100 policiers et gendarmes ont été engagés dans le cadre des opérations "Place nette" lancées partout en France, 80 individus ont récemment été interpellés et placés en garde à vue. Quelque 65.000 euros d'avoirs criminels, 2,5 kg de drogue (cannabis et héroïne) et trois armes ont été saisis.

Outre Roubaix, des opérations ont également eu lieu à Lille et Tourcoing, a de son côté précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement sur place la semaine dernière. Il a estimé que les "difficultés" rencontrées par Roubaix, une des villes les plus pauvres de France, étaient liées à la "proximité avec la Belgique" et noté que des douaniers étaient aussi mobilisés.