"Personne n'arrive à y croire" : choc et sidération après le passage à tabac d'un collégien à Viry-Châtillon

Un adolescent de 15 ans a été passé à tabac jeudi après-midi après sa sortie du collège de Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Il est depuis hospitalisé entre la vie et la mort. Une équipe de TF1 s'est rendue ce vendredi matin sur les lieux de cette violente agression.

À l'entrée du collège des Sablons de Viry-Châtillon, les policiers tentent de rassurer les élèves. Ce vendredi matin, il manque l'un des leurs, un collégien de 15 ans entre la vie et la mort après avoir été victime d'une agression la veille. Ses camarades ont le cœur gros. "Ça fait mal, parce qu'on parlait beaucoup avant. J'espère qu'il va s'en sortir", soupire une jeune fille face à notre caméra. "Il n'avait pas de problème, avec personne. Dans le collège, il était tout le temps souriant, il parlait à tout le monde, il rigolait, il était tout le temps joyeux. Personne n'arrive à y croire", témoigne un autre de ses camarades.

Un acte inexpliqué et inquiétant

A16 heures ce jeudi, le collégien termine son cours de musique et rentre chez lui. Mais sur sa route, à quelques dizaines de mètres, il est roué de coups par plusieurs personnes et laissé pour mort. Étienne est le gardien de la résidence où l'enfant a été pris en charge par les pompiers. "Quand je suis arrivé, la police, le Samu, tout le monde était là déjà, raconte-t-il face à notre caméra. Ils ont dit qu'il était vraiment dans un état comateux et qu'il fallait le réanimer d'abord avant de prendre la route de l'hôpital".

Alors que l'enfant est toujours à l'hôpital ce vendredi, le maire de la ville de l'Essonne se dit effaré par un tel déferlement de violence. "Il faut être fou furieux pour s'obstiner... C'est un corps humain, pas un morceau de carton. C'est un gamin... C'est incroyable", déclare Jean-Marie Vilain. Un acte inexplicable et inquiétant également pour parents d'élèves de ce collège d'ordinaire sans histoire. Pour l'heure, aucune interpellation, mais une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat et violence en réunion.