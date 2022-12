REPORTAGE - Police des transports : comment elle fait baisser la délinquance

La présence de ces policiers dans les métros, bus et RER est largement saluée par les usagers. "Il y a tellement de choses bizarres dans le métro qu'au moins leur présence nous rassure", reconnait une retraitée. 1 000 policiers patrouillent chaque jour dans le métro francilien ; il y en aura bientôt 200 supplémentaires à l'approche des Jeux Olympiques de 2024. Pour renforcer la surveillance dans les transports partout en France, des brigades spécialisées vont être déployées, notamment dans huit villes jugées prioritaires : Strasbourg, Rouen, Orléans, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux et Toulouse. Par ailleurs, les effectifs de ces policiers et gendarmes vont presque doubler en mars 2023, passant de 1 675 à 3 510.