Huit agents de la police municipale et de son centre de contrôle des caméras de vidéosurveillance ont été suspendus à Marseille. Ils sont soupçonnés de violences ou de manquements. L'opérateur vidéo qui a dénoncé ces faits témoigne auprès de TF1.

Ce sont des images violentes qui provoquent un véritable scandale à Marseille. Mardi 4 juin, la mairie de la cité phocéenne a annoncé la suspension de huit agents de la police municipale et de son "centre de supervision urbain" (CSU), qui contrôle les caméras de surveillance de la voie publique. La raison : des images diffusées en mai 2023 dans lesquelles on voit un homme qui semble ivre être frappé par deux policiers municipaux, avant que la caméra de surveillance qui les filme ne soit détournée. On entend ensuite une conversation entre les agents en intervention se donnant des conseils pour pouvoir frapper un individu sans être vu.

Des faits dont a été témoin Sébastien Florenti, opérateur de vidéosurveillance à Marseille. Il décide alors d'alerter sa direction et parle de violences volontairement dissimulées, selon lui, depuis un an. "On assiste en direct à des faits de violence policière, et nous avons des personnes au CSU qui cautionnent, qui vont cacher tout ceci. Pour moi, c'est une mafia", dénonce l'opérateur de vidéosurveillance dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

La justice saisie

Des abus qui, selon Sébastien Florenti, se multiplient. Exemple, dans un autre enregistrement que les équipes de TF1 ont pu se procurer, où on entend des commentaires obscènes à propos de passantes. Alertée dès le mois de mai, la mairie de Marseille a ouvert une enquête administrative. De son côté, Sébastien Florenti, qui a reconnu être à l'origine de la première diffusion des images, est en arrêt et se dit victime de harcèlement. La direction de la police évoque, de son côté dans la presse, le ressentiment de cet agent, qui a échoué deux fois à passer policier municipal et serait aigri.

Lundi dans un communiqué, la municipalité divers gauche a indiqué que "l'enquête administrative déclenchée par la Ville aux fins d'établir les faits et caractériser les fautes énoncées a permis d'identifier sept agents et conduit aux décisions suivantes : les sept agents sont immédiatement suspendus, dans l'attente de la tenue d'un Conseil disciplinaire. La Ville de Marseille dépose plainte contre ces sept agents afin que la justice puisse donner à ces faits les suites qu'elle jugera appropriées".

La mairie indique aussi "saisir également le procureur de la République à l'encontre de l'agent à l'origine de la diffusion de vidéos et d'enregistrements réalisés en dehors de tout cadre légal", qui est, lui aussi, "suspendu à titre conservatoire, le temps de l'enquête". Me Victor Gioia, avocat de Sébastien Florenti s'est étonné auprès de l'AFP "d'un revirement de la mairie qui après avoir nié avec force l'évidence a pris à la hâte une décision qui est incompréhensible et totalement injuste" concernant son client, qui a, selon lui "dans cette affaire le rôle de lanceur d'alerte".