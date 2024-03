"Je comprends sa peur" : les élèves du lycée Ravel abasourdis par le départ de leur proviseur, menacé de mort

Le proviseur du lycée Maurice-Ravel, à Paris, a décidé de quitter ses fonctions après avoir été menacé de mort sur Internet. Des menaces qui interviennent après un différend avec une lycéenne qui refusait d'enlever son voile. Notre équipe a rencontré des élèves de l'établissement.

Les élèves du lycée Maurice-Ravel ne s'attendaient pas à ce que les événements prennent une telle ampleur. Leur proviseur renonce à son poste, après avoir été menacé de mort sur Internet. La plupart comprennent son choix et déplorent la situation. "Il faudrait stopper tout ça parce que lui, aujourd'hui, il se retrouve à la retraite ! Il aimait son métier et nous, on n'a plus de principal pour l'instant, on a un remplaçant", se désole une élève. "Je comprends qu'il a eu peur, parce que sa sécurité a été en jeu, je pense que c'est la bonne solution pour lui pour qu'il ne soit pas dans l'angoisse tous les jours", confirme une autre.

Une plainte classée sans suite

Le proviseur est placé sous protection policière, une situation difficile pour cet homme, à la carrière impeccable. Des anciens collègues contactés le décrivent comme respectueux, tolérant et apprécié. C'est lui qui a demandé à partir, une décision acceptée par le rectorat.

Le 28 février 2024 dans ce lycée, le proviseur demande à trois élèves de respecter le règlement et d'enlever leur voile, l'une refuse, le ton serait monté. L'élève accuse le proviseur de l'avoir frappée, elle porte plainte. On a appris ce mercredi qu'elle était classée sans suite.

Pour la justice, l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Depuis l'altercation, le proviseur est visé par des dizaines de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Une enquête est en cours pour retrouver leurs auteurs. Un homme de 26 ans sans aucun lien avec le lycée a déjà été interpellé, il sera jugé le 23 avril.