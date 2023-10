VIDÉO - Camions des Restos du Cœur saccagés dans le Nord : six mois avec sursis pour l'un des auteurs

"Il s'est retrouvé dans cet cet entrepôt. Ils ont commencé à dégrader un véhicule, puis un autre et ils ne se sont pas posés de question. Et je crois que malheureusement, c'est juste la stupidité, l'immaturité qui les a conduit à commettre, lui comme son co-auteur, ces actes-là", analyse dans le reportage en tête de cet article Me Gildas Brochen. Au cours de ce saccage d'1h30, outre les vitres brisées des véhicules et du liquide inflammable dispersé sans mise à feu, les ordinateurs permettant à 40 000 bénéficiaires d'avoir au moins un repas par jour avaient également été détruits.

"Quand on arrive sur l'association et qu'on s'aperçoit que tout est saccagé, comment voulez-vous réagir ? C'est l'abattement, mais c'est en même temps la colère. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils pleuraient, les enfants de Coluche", souligne Me Patrick Férot, avocat des Restos du cœur. Et d'insister : "De la tristesse et en même temps de la colère. C'est un peu le mélange des deux".