VIDÉO - PV en série : un mystérieux policier en civil verbalise à tout-va en Seine-et-Marne

Le maire de la commune, lui, souhaiterait un peu plus de pédagogie. "Il faut qu'il arrête le véhicule, qu'il explique au contrevenant qu'il est un danger public et qu'il doit perdre huit points, et accessoirement ne plus avoir son permis, souligne Nicolas Marceaux. La notion de stop glissé reste à l'interprétation de l'agent verbalisateur en fait", poursuit-il.

Mais tout policier assermenté peut verbaliser à la volée, y compris lorsqu'il n'est pas en service. "C'est effectivement totalement légal, indique à TF1 Rémy Josseaume, avocat spécialisé en droit routier. C'est prévu par le code de la route, il y a une liste d'infractions qui peuvent ainsi être constatées sans interpellation". Pour éviter aux habitants de perdre tous leurs points, le maire envisage de remplacer les stops de cette intersection par des cédez-le-passage.