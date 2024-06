Les usurpations de plaques d'immatriculation ont doublé en 12 ans en France. Pour tenter de lutter contre ces fraudes, un député a déposé une proposition de loi. Le 20H de TF1, qui a recueilli le témoignage d'une victime, fait le point.

Elle n'en avait jamais reçu. Mais il y a deux mois, Gwen Da Costa découvre dans sa boîte aux lettres une contravention. Problème : elle n'a jamais conduit son véhicule au moment où elle a été verbalisée. "Je vois un horaire, je n'ai jamais conduit aussi tard, à 4h du matin, et un endroit où je ne suis jamais allé", témoigne-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Elle demande alors la photo du véhicule contrôlé et se rend compte que ce n'est pas le sien.

"Dans ma tête, je comprends que c'est une doublette", explique la jeune femme, en référence au phénomène bien connu des usurpations de plaques d'immatriculation. Pour échapper aux contraventions, des automobilistes refont leurs plaques avec un autre numéro. Ils s'inspirent alors des immatriculations déjà existantes, sur des voitures similaires aux leurs, pour échapper aux contrôles.

Sept ans de prison et 30.000 euros d'amende

Un phénomène qui explose en France. En 2022, ces usurpateurs ont fait 22.000 victimes, soit deux fois plus qu'il y a 12 ans. Une hausse qui s'explique par la facilité avec laquelle les fraudeurs peuvent se procurer de nouvelles plaques d'immatriculation sur Internet, sur des plateformes qui ne demandent ni carte grise, ni pièces d'identité pour valider l'achat. Des documents qui ne sont pas non plus obligatoires pour commander une nouvelle plaque pour son véhicule chez le garagiste.

Pour tenter de lutter contre ces fraudes, le député MoDem de Loire-Atlantique, Luc Geismar, a donc élaboré, avec l'association 40 millions d'automobilistes, une proposition de loi pour rendre la présentation d'une pièce d'identité obligatoire pour toute demande de nouvelle immatriculation. "On résoudra avec ce système-là entre 90 et 95% des cas d'usurpation", estime-t-il.

Un système déjà mis en place par certains garagistes comme Bastien, qui change des plaques presque chaque jour. "Aujourd'hui, on fait un contrôle de la carte grise, on vérifie si le numéro d'immatriculation correspond à la demande du client. Je veux assurer mes arrières et je ne veux pas faire un numéro d'immatriculation qui n'est pas le bon, étant donné les galères que ça peut générer à d'autres personnes", explique Bastien Hummler, du "garage de la forge" à Geispolsheim, dans le Bas-Rhin.

Usurper une plaque d'immatriculation est passible de sept ans de prison et 30.000 euros d'amende, accompagnés de la confiscation du véhicule. Prêts à tout pour éviter les PV, certains automobilistes vont jusqu'à masquer une partie de leur plaque. Une pratique moins discrète et tout aussi illégale.