REPORTAGE - "Retrait immédiat du permis" : en patrouille avec les gendarmes des mers

Tout l'été, ils répètent inlassablement les consignes aux vacanciers et aux plaisanciers qui sont parfois en infraction. "Vous ne pouvez pas rester ici Monsieur, vous êtes dans le chenal de navigation", lance Yann Le Bouter, de la Brigade nautique de Quiberon (Morbihan).

Le plaisancier risque un retrait de permis mais il n'aura qu'un rappel à l'ordre cette fois-ci. "On voit bien qu'on a affaire à une personne qui maîtrise mal la réglementation de la navigation, justifie le gendarme des mers. On a été très bien accueillis, la personne est réactive. Cela lui servira d'avertissement, la prochaine fois on sera moins tolérants."