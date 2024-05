Saisie de cocaïne à 35 millions d'euros : "Les Antilles sont au plus près des pays producteurs"

Mardi, les gendarmes de Saint-Martin ont mis la main sur 1,8 tonne de cocaïne pour une valeur d'environ 35 millions d'euros. C'est la deuxième saisie d'importance en quelques jours dans l'arc Antilles-Guyane. Regardez les images et le récit du JT de TF1.

C'est dans un hors-bord sans nom ni immatriculation que les gendarmes français ont mis la main ce mardi 30 avril sur des dizaines de ballots de cocaïne. La saisie totale est estimée à 1,8 tonne de drogue pour une valeur marchande de 35 millions d'euros. Les trafiquants, eux, ont eu le temps de fuir en voyant arriver les forces de l'ordre qui agissaient sur la base d'un renseignement.

33 tonnes de drogue interceptées en 2023

La saisie a eu lieu à Marigot, sur l'île de Saint-Martin, qui se trouve sur les routes d'exportation illégale de la cocaïne. Une drogue qui transite par le Venezuela en direction des Antilles et de la Guyane française, avant d'être acheminée vers les côtes d'Europe et d'Afrique. "Les Antilles sont finalement au plus près des pays producteurs. Ces pays exportent 2 300 tonnes de cocaïne par an, ce qui est une quantité extrêmement importante", explique face à notre caméra le colonel Marie Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale.

La drogue qui transite par les Antilles est ensuite reconditionnée à bord d'embarcations plus importantes, comme un bateau de pêche. C'est là que la Marine française a saisi plus de dix tonnes de cocaïne en mars dernier. L'année dernière, ce sont 33 tonnes qui ont été interceptées par les forces françaises. Plus de la moitié vient des Antilles et de la Guyane. Lorsqu'ils s'approchent des côtes françaises, les trafiquants jettent parfois des ballots de cocaïne à la mer, équipés de balises GPS. C'est ce qui explique la présence de ces cargaisons qui s'échouent sur les côtes de la Manche depuis deux ans maintenant.

Le 25 avril, ce sont les douanes de Guyane, plus au sud, qui ont découvert sur le port commercial de Degrad des Cannes un container où étaient stockés 1 500 pains de cocaïne, correspondant à 1,82 tonne de produit,en partance pour Le Havre.