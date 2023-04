REPORTAGE - Scènes de crime : comment les inspecteurs enquêteront dans le futur

Le luminol, le recours aux animaux pour reconnaître des odeurs, le moulage d'empreinte... Autant de techniques qui n'ont que peu changé pour résoudre des affaires criminelles. Pourtant, les nouvelles technologies viennent de plus en plus souvent en aide aux enquêteurs, et révolutionnent les techniques d'enquête. Regardez dans cet article, et dans le sujet vidéo ci-dessus, comment seront résolus les crimes dans le futur.