VIDÉO - "Sept à Huit" : plongée exclusive au cœur de la police des polices

Bavures, soupçons de corruption, plaintes pour violences policières… les 270 agents de l’IGPN enquêtent sur les agissements d’autres policiers. Un service taxé par les uns de protéger les collègues, mais aussi soupçonné en interne de "cuisiner" trop durement les policiers. La police des polices a ouvert exceptionnellement ses portes à "Sept à Huit" pendant deux semaines.

"On sait qu'il y a un jeune homme en arrêt cardio qui est décédé, mais c'est tout ce qu'on sait...". Mardi 27 juin dernier, ces deux enquêteurs de l'IGPN, l'Inspection générale de la Police nationale, sont dépêchés en urgence à Nanterre. Ils tentent de se rendre sur place le plus vite possible. "Plus vite on y est, mieux on comprend. Comme disait Louis Lépine, le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit", explique l'un d'entre eux, au volant.

Nahel, 17 ans, est mort au volant de sa voiture. Il s'agit de la quinzième mort en dix-huit mois suite à un refus d'obtempérer. Les enquêteurs de la police des polices sont chargés d'effectuer les premières constatations. Le but : établir les circonstances dans lesquelles le policer a ouvert le feu. Était-il en état de légitime défense ? Le policier qui a tiré est placé en garde à vue, puis mis en examen pour homicide volontaire. Il sera placé en détention provisoire pendant quatre mois.

La moitié des affaires traitées portent sur des soupçons de violences policières

Les 270 agents de l'IGPN sont avant tout chargés d'enquêter sur leurs collègues, la moitié des affaires traitées portant sur des soupçons de violences policières. Jeanne, brigadière de police, enquête ce jour-là sur l'une de ces 500 affaires traitées chaque année par l'IGPN. Un jeune de 16 ans a porté plainte suite à une interpellation houleuse. Les quatre dents cassées, il dénonce une bavure. Ayant déjà recueilli son témoignage, la brigadière souhaite désormais entendre la version des policiers.

La scène s'est déroulée trois mois plus tôt lors du contrôle d'un point de deal. "Au moment où on arrive, il nous voit, il manipule un sachet au niveau de son bas-ventre et là, il prend la fuite. J'essaie de le bloquer, sans succès, avec le véhicule. Le temps de faire mon demi-tour, monsieur a été interpellé dans les espaces verts. (...) Ce monsieur présentait une plaie saignante au niveau du menton", détaille le coéquipier de l'agent mis en cause auprès de la brigadière. "Je tiens à souligner qu'avec lui (le jeune de 16 ans, NDLR) c'est toujours compliqué les contrôles", poursuit-il, affirmant n'avoir rien vu de l'interpellation.

Je n'ai pas voulu commettre ces violences-là Le policier mis en cause dans cette affaire

Tout se joue alors lors de l'audition du policier mis en cause. Il est entendu sous le régime de l'audition libre. Après quelques questions générales, l'enquêtrice lui demande de s'expliquer sur les faits. "Je demande à l'individu de s'arrêter, à plusieurs reprises (...). Avec la main droite, j'essaie de le ceinturer au niveau du haut du corps. Vu qu'il se débat, il y a vraiment sa tête qui vient heurter ma main droite. Et dans ma main droite, je précise que j'avais le bâton télescopique de défense", explique le policier, alors que le plaignant, lui, évoque un geste délibéré.

"Je n'ai pas voulu commettre ces violences-là. C'est vraiment un accident. J'aurais voulu que les choses se fassent différemment", poursuit-il. Une confrontation entre le policier et le jeune homme a été organisée quelques semaines plus tard. Le parquet a renvoyé le gardien de la paix devant un tribunal. Il sera jugé en mai prochain pour violences volontaires.

Si cette affaire s'est déroulée sans images, l'IGPN est de plus en plus saisie suite à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Dans l'enquête de "Sept à Huit" à retrouver en tête de cet article, un brigadier-chef est notamment chargé par le parquet d'enquêter sur des images circulant sur Twitter. On y aperçoit trois policiers effectuant un contrôle qui dégénère très rapidement. Outre ces soupçons de violences policières, l'IGPN est également confrontée à des fonctionnaires soupçonnés de corruption, à des agents impliqués dans des opérations qui tournent mal, ou encore à des manquements professionnels.