Près de 200 accidents routiers dans toute l’Europe, dont 76 en France entre 2010 et 2015, pour un bilan de 56 morts et 142 blessés. Possiblement en cause : un modèle de pneus défaillant, de la marque Goodyear. Sophie Rollet, veuve d'une victime dont l’enquête vient d'aboutir à la mise en cause de la multinationale américaine, a témoigné ce dimanche dans "Sept à Huit".

En 2000, Erin Brockovich, seule contre tous, long-métrage de Steven Soderbergh, popularise une histoire vraie : le combat judiciaire d’une chômeuse avec trois enfants à charge pour faire tomber une toute-puissante entreprise américaine, après un accident de la circulation. La ressemblance est troublante avec celle de Sophie Rollet, que "Sept à Huit" rencontre dans une enquête diffusée sur TF1 ce dimanche 2 juin, à voir dans la vidéo en tête de cet article. C’est le combat acharné, durant dix ans, de cette femme seule, depuis un village du Doubs, qui a abouti, le 14 mai dernier, à des perquisitions dans trois sites européens de la société Goodyear, dont un modèle de pneus présumés défectueux pourrait avoir causé de nombreux morts.

La vie de cette ancienne assistante maternelle, pompier de formation, bascule le 25 juillet 2014. Tandis qu’elle prépare des gâteaux dans sa cuisine à Geney, bourgade de 164 âmes, elle apprend, en regardant le JT de 13H de TF1, le décès, quelques heures plus tôt, de son époux et père de ses trois enfants, Jean-Paul, 53 ans, dans un carambolage impliquant plusieurs poids lourds sur l’autoroute A36, à moins de 10 km de leur domicile. C’est le classement sans suite de sa plainte, en septembre 2015, malgré un rapport d’expertise pointant l’éclatement d’un pneu, qui la pousse à chercher à en savoir plus par elle-même, avec pour seules armes sa curiosité et son vieil ordinateur. Pendant des centaines d’heures au total, de jour et surtout de nuit, elle traque sans relâche sur Internet les accidents similaires à celui de son mari.

Un "Mediator du pneu"

"En regardant des photos d’un accident, j’ai remarqué la bande de roulement d’un pneu sur le terre-plein central, explique-t-elle face aux caméras de "Sept à Huit" J’ai donc contacté le transporteur pour lui demander s’il pourrait s’agir d’un éclatement de pneumatique. Et la personne me répond ‘oui, en effet‘… Je lui dis alors que je cherche à savoir s’il s’agit d’un pneu de telle marque. La réponse, ‘oui, effectivement’, fait que je le classe directement en rouge sur mon listing, puis que je le transmets au procureur. Le modèle du pneu, ‘Goodyear Marathon LHS II’, est parfaitement identifié par le mail du transporteur. Là, ça devient une certitude absolue."

Sophie Rollet recense ensuite plusieurs dizaines d’accidents, impliquant toujours ce modèle et à chaque fois causés par un éclatement du pneu avant gauche. Au total, elle en débusquera 76 rien qu’en France, pour un bilan de 56 morts et 142 blessés. En 2016, elle saisit à nouveau la justice. Et commence à trouver des alliés. "Un lieutenant de gendarmerie m’appelle, poursuit-elle. C’est un spécialiste de la sécurité routière sur les autoroutes, qui me dit que cette fréquence d’éclatements est plus importante que celle qu’on a connue ces dernières années. Il a l’impression qu’à travers mes hypothèses de travail, on est sur un Mediator du pneu." Référence au scandale, du nom d’un antidiabétique des laboratoires Servier ayant causé de graves lésions cardiovasculaires et la mort de 2.100 personnes, révélé par la lanceuse d’alerte Irène Frachon.

Plusieurs éléments laissent penser que Goodyear avait connaissance du danger présenté par certains de ses pneus. Selon nos informations, dès 2012, dans le cadre d'un accident ayant fait un mort à Mâcon, un expert avait relevé plusieurs anomalies de fabrication et la gendarmerie avait dit craindre que "toute une série de pneus défectueux ait été produite au risque d'entraîner d'autres éclatements". Par ailleurs, plusieurs victimes ont découvert, après leur accident, que leur pneu qui avait éclaté faisait partie d'une série que Goodyear avait proposé de remplacer dans un programme préventif d'échange de pneumatiques en raison, écrivait l'entreprise, d'un "nombre limité d'incidents"…

"Les termes utilisés par Goodyear font état non pas d'un rappel produit, mais d'un ‘programme d'échange commercial lié à une insatisfaction clientèle’, récite Sophie Rollet. En fait, Goodyear dit : ‘Nos clients ne sont pas satisfaits de nos produits donc, à titre commercial, nous mettons en place un programme pour leur échanger gratuitement les produits dont ils ne sont pas satisfaits." Avec l’aide de son avocat, spécialiste des accidents de la route, elle dénonce une gestion purement mercantile du dossier par Goodyear, contraignant ainsi, fin 2016, le tribunal de Besançon à ouvrir une instruction pour "homicide involontaire".

Un remboursement "à condition de rester discret"

Un document interne de Goodyear daté du 23 avril 2014, que "Sept à Huit" a consulté, évoque un "Projet Tango" dont l’un des objectifs est énoncé noir sur blanc : "Minimiser l’impact sur la réputation de notre entreprise et de la marque." De son côté, Sophie Rollet continue d’accumuler les éléments à charge, jusqu’à obtenir un rapport rédigé en 2018 par un expert démontrant, en décortiquant la structure du pneu fatal à son mari, un mauvais assemblage. C'est-à-dire un défaut de fabrication. Donc la confirmation, après six ans de combat, que son intuition était la bonne. "C’est une feuille de papier qui vient vous dire que vous n’êtes pas folle", se souvient-elle dans un sourire.

En 2020, la révélation de l’affaire par Le Monde entraîne un réveil des consciences : des informateurs anonymes transmettent à la justice deux clés USB contenant des milliers de documents internes de Goodyear, qui révèlent que le géant américain aurait multiplié les accords secrets avec les transporteurs. "Sept à Huit" a contacté plusieurs sociétés qui ont signé ces transactions après des éclatements de pneus. L'une d'elles, dont le camion a été détruit en 2015, nous affirme : "Après l'accident, j'ai appelé le manufacturier pour lui dire que ça ne se passerait pas comme ça. Je n'ai pas eu le temps de me battre longtemps. On m'a rappelé pour me dire ‘on va prendre en charge tous les dégâts occasionnés à condition de rester discret sur le sujet’."

Au total, 158 accords, stipulant qu'aucun défaut de fabrication sur le pneumatique ne peut être mis en avant, ont été signés en Espagne pour plus de 3 millions d’euros, 81 en France pour des montants allant jusqu’à 75.000 euros, 8 aux Pays-Bas pour 1,3 million d’euros… Pour un seul accident mortel sur l’A1 en 2014, Goodyear a provisionné 10 millions d’euros. Isabelle, dont la sœur Hélène garde des séquelles d’un accident sur l’A13 causé, selon une expertise judiciaire, par un défaut de fabrication du Goodyear Marathon LHS II, rend, au micro de TF1, cet hommage au travail de Sophie Rollet : "Sans elle, Goodyear serait toujours en train de vendre les mêmes pneus et acheter les mêmes silences. Au départ, je pense qu’elle l’a fait pour son mari, mais sans se rendre compte, elle l’a fait pour des milliers de gens. On peut se dire qu’on lui est redevables."

Le 16 mai dernier, deux jours après les perquisitions menées en France, en Belgique et au Luxembourg, le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, annonce lors d’une conférence de presse que de nombreuses données informatiques ont été saisies et que des expertises incriminent Goodyear. "Ce sont huit expertises distinctes, réalisées par sept experts différents, qui ont constaté que les pneumatiques Goodyear Marathon LHS II avaient éclaté suite à une décohésion de la bande de roulement et qu'ils présentaient des écarts de positionnement dans les nappes d’armature", précise-t-il.

Pour Sophie Rollet, il est alors enfin temps de prendre ses distances avec un combat qui l’a accaparée pendant dix ans. Non sans lancer cet ultime message : "Messieurs les responsables de Goodyear, venez partager une journée avec ces pompiers pour ramasser des déchets humains. Venez avec ces gendarmes quand ils vont annoncer les effets pervers de vos prises de décision. Allez voir ces personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont tétraplégiques, dans des centres de réadaptation. Sortez de vos bureaux, sortez de vos ratios économiques et venez voir, de manière pragmatique, ce que vos décisions ont engendré sur le plan humain." Sollicitée par TF1, l’entreprise répond, par voie de communiqué, que le programme d’échange qu’elle a mis en œuvre était rigoureux et transparent, et que la sécurité des personnes est pour elle une priorité absolue.