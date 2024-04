VIDÉO - Suicide, accident ou meurtre ? Enquête sur la chute mortelle d'Hugo Lima à Verdun

Hugo Lima a été retrouvé mort le 3 février à Verdun. La thèse accidentelle, un temps privilégiée, a été remplacée par la piste criminelle, sa compagne et son beau-fils ayant été mis en examen. "Sept à Huit" remonte le fil menant au secret du couple, au cœur de ce drame.

C’est un monument érigé pour rendre hommage aux 360.000 morts de la bataille de Verdun, en 1916, lors de la Première Guerre Mondiale. Un lieu ayant désormais une triste réputation : de nombreuses personnes s’y sont donné la mort en se jetant du haut d’un rempart. Un édifice au pied duquel les pompiers ont retrouvé, le 3 février au soir, le corps sans vie d’Hugo Lima, 40 ans. Dans un premier temps, la piste accidentelle a été envisagée. Mais trois jours plus tard, le parquet de Nancy a ouvert une information judiciaire à l’encontre de la compagne de la victime et du fils de celle-ci, présents au moment des faits. Que s’est-il exactement passé ? La chute mortelle dissimulait-elle un crime ?

Hugo et Jessica se sont rencontrés dans un bar en 2014. Très vite, il s’installe avec elle et sa progéniture, Aymeric, alors âgé de huit ans, à Étain dans la Meuse, à une vingtaine de kilomètres de Verdun. En 2020, l’homme réalise le rêve de sa chère et tendre : ouvrir un restaurant, en finançant de sa poche la quasi-totalité du projet et en réalisant lui-même les travaux d’aménagement. Il reprend ensuite son travail de peinte en bâtiment, tandis que Jessica gère l’établissement. "Il y avait beaucoup de monde au début, surtout aux soirées karaoké", témoigne Marie, une amie du couple, dans l'enquête de "Sept à Huit" à retrouver en tête de cet article.

Ils semblent alors filer le parfait amour. "Ils avaient toujours des intentions l’un envers l’autre. Ils s’embrassaient devant nous, ils se tenaient par la main, tous ces gestes de tendresse… Je sais qu’ils avaient le projet d’acheter la maison de la grand-mère d’Hugo au Portugal, pour aller y vivre plus tard. Et ils devaient se marier en 2024", affirme Marie.

La belle histoire connaît ses premiers accrocs l’été dernier. Hugo, en difficulté avec son patron, tombe en dépression et arrête de travailler. "Il a commencé à faire des malaises tout le temps, au moins deux ou trois par semaine, indique sa sœur, Andria. Il s’évanouissait et ne se rappelait plus de rien. Des migraines, des bouffées de chaleur, des douleurs à l’estomac…" "C’était difficile parce qu’il ne savait pas ce qui lui arrivait, reprend Marie. Il avait des trous noirs. Il avait fait plusieurs ponctions lombaires, des IRM, des scanners, pas mal de choses."

Face à ces problèmes de santé, Hugo décide de se rapprocher de sa sœur, mais aussi de ses amis, comme Paulo, à Aix-les-Bains. Jessica, elle, devait attendre la fin de l’année scolaire pour le rejoindre. "Grâce à mes connaissances, je lui avais trouvé un boulot et un logement, raconte à son tour Paulo. Hugo devait venir travailler à partir du 15 mars. Et la semaine d’avant, il devait s’installer. Jessica était venue visiter l’appartement. Elle était contente, même si elle disait que ce serait provisoire et qu’il faudrait ensuite en trouver un plus grand." Le couple ne s’y installera jamais.

Une semaine après cette visite, le 3 février, ils dînent chez la mère de Jessica. Là, Hugo aurait fait un malaise. Il se fait conduire par sa compagne à l’hôpital de Verdun. Mais, une fois arrivés, Hugo semble aller mieux, et tous deux décident de passer la soirée sur place, dans un bar, où ils sont rejoints par Aymeric. Aux alentours de 19h, Andria reçoit un coup de fil. "Hugo rigolait et me disait qu’il faisait un peu la fête, se souvient la sœur. Il disait qu’il était un peu bourré, qu’il avait la tête qui tourne, puis d’un coup, plus rien. Ça a coupé." Elle fond en larmes en prononçant ces derniers mots.

Un secret au cœur du drame

Moins de deux heures plus tard, Hugo, Jessica et Aymeric se rendent au monument, où une violente dispute aurait éclaté. Juste avant la chute. Dans la soirée, la compagne et son fils sont auditionnés séparément par la police. Leurs déclarations divergentes sont contredites par les images de la caméra de surveillance située sur les lieux du drame. Ils finissent tous deux par reconnaître qu’Hugo, disent-ils, "n’est pas tombé seul du monument"…

Quel serait le mobile de l’homicide pour lequel ils ont été mis en examen puis placés en détention ? À Étain, Danièle, une autre amie du couple, ayant travaillé dans le restaurant de Jessica, a son idée sur la question : "Au début, on ouvrait du lundi au vendredi, midi et soir, le samedi soir et le dimanche midi. Ça fonctionnait très bien. Après, Jessica… a commencé à baisser les bras. Elle n’ouvrait plus que les midis, et encore. Les chiffres d’affaires ont dégringolé… Avant les dernières fêtes de Noël, un huissier est venu. Jessica a sonné chez moi pour me demander de planquer un dossier. Elle m’a dit qu’elle ne voulait pas qu’Hugo le voie. Je l’ai rangé et j’ai vu qu’elle devait 13.000 euros au propriétaire. Hugo n’était au courant de rien."

Elle me devait plus de 15.000 euros et encore, je lui ai fait des fleurs… L'actuel propriétaire du restaurant

Un secret gardé, en réalité, depuis l’ouverture du restaurant. Comme le montre un document du tribunal judicaire de Verdun consulté par TF1, Jessica n’a presque jamais payé son loyer, devant 7.334 euros à un premier propriétaire, de 2020 à 2021. De son côté, l’actuel propriétaire ajoute au micro de "Sept à Huit" : "Elle me devait plus de 15.000 euros et encore, je lui ai fait des fleurs… Moi, je lui ai dit d’arrêter, que sa dette n’allait que se creuser, se creuser…" En plus des loyers, elle ne payait pas non plus les factures d’énergie, changeant au moins six fois de fournisseur depuis l’ouverture de l’établissement. Pour un total cumulé de plus de 30.000 euros de dettes en quatre ans. Jessica se serait alors enfermée dans ses mensonges.

Peu après la visite de l’appartement d’Aix-les-Bains, une semaine avant le drame, Paulo et sa fille ont assisté à une scène qui les a troublés. Au cours d’un dîner, Paulo leur demande de verser 2.400 euros de caution pour la location. "Elle a commencé à dire qu’elle avait besoin de trois jours, puis d’une semaine. Là, j’ai trouvé ça bizarre", dévoile l’ami du couple. "Elle trouvait toujours une excuse pour ne pas faire le virement, ajoute sa fille. Puis elle changeait tout de suite de sujet… On a bien compris que c’était elle qui contrôlait les comptes. Il n’y avait vraiment que sur ce sujet de l’argent qu’on voyait qu’elle changeait de comportement." Selon nos informations, Jessica devait très prochainement comparaître devant le tribunal de Verdun pour la fermeture définitive de son restaurant. Hugo était-il sur le point de le découvrir ?

"Il a investi de l’argent dans ce restaurant, rappelle Marie. Mais elle n’aurait pas pu le lui rendre parce qu’elle avait déjà beaucoup de loyers de retard, donc… Moi, je pense que soit il l’a appris et ça a mal tourné, soit elle ne voulait pas qu’il le sache et elle a tout fait pour…" Danièle pousse cette dernière thèse encore plus loin : "Je me demande si elle ne lui mettait pas quelque chose dans la nourriture ou dans les verres. Pour qu’il fasse malaise sur malaise comme ça… Aller voir deux médecins qui lui font faire des scanners, des IRM, des ponctions lombaires, et ne rien trouver… Quand il part dans sa famille pour les fêtes au Portugal, il va très bien. Puis quand il revient ici, ça recommence." À ce stade, la justice n'a pas retenu la préméditation et les résultats de l'autopsie n'ont toujours pas été communiqués. L'avocate de Jessica, elle, n'a pas répondu à nos sollicitations.