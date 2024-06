D'importantes quantités de bêtabloquants ont été découvertes dans le sang d'Enéa, morte en 2019 à Dax à l'âge de 18 ans. Soupçonnée de l'avoir empoisonnée, sa mère pourrait être atteinte d'un trouble rarissime : le syndrome de Münchhausen par procuration. Le magazine de TF1 "Sept à Huit" a mené l'enquête.

Il parle d'une petite fille "espiègle, pleine de vie, coquine". Les derniers souvenirs de bonheur de Yannick Reverdy avec sa fille Enéa remontent à son enfance. Ses liens avec elle et sa petite sœur ont été brisés au moment du divorce avec son ex-femme Maylis Daubon. Un événement qui a enclenché un engrenage cauchemardesque, jusqu'à la mort de sa fille aînée. "C'était une poulette super qui a été fracassée, et ça, je ne le digère pas. On aurait pu à maintes reprises la sauver, et on ne l'a pas fait".

Le 13 novembre 2019, Enéa, tout juste 18 ans, est prise de convulsions alors qu'elle se trouve au domicile de sa mère. Elle est alors hospitalisée au CHU de Dax, où elle meurt cinq jours plus tard. Les expertises révèlent qu'elle a ingéré l'équivalent de 50 cachets de propanolol, un bêtabloquant qui, à haute dose, peut provoquer une crise cardiaque. Sa mère explique aux policiers que sa fille était dépressive, mais aucune plaquette de médicament n'est retrouvée à son domicile, ni aucun mot d'adieu, et le téléphone d'Enéa a disparu.

Les policiers soupçonnent Maylis de l'avoir dissimulé et découvrent sur son téléphone à elle des recherches effectuées six mois plus tôt sur des overdoses aux bêtabloquants. Les policiers retracent alors le parcours de la mère de famille. Une enquête qui dresse le portrait d'une femme charismatique, mais aussi affabulatrice.

"J'en ai fait des enquêtes, mais je n'avais jamais vu ça"

Yannick Reverdy la rencontre à la fin des années 1990. Joueur professionnel de handball, il décide de la quitter après quelques mois de vie commune pour partir jouer dans un club à l'étranger. Mais Maylis se dit alors victime d'une attaque cardiaque. Une "première alerte un peu étrange", suivie par l'incendie inexpliqué de leur appartement. "Je reste droit dans mes bottes, je dis que je vais quand même partir en Allemagne et reprendre ma carrière, et elle m'annonce qu'elle est enceinte. J'ai quand même le sentiment d'avoir été obligé", confie-t-il.

Enéa naît en 2001, suivie deux ans plus tard par une petite sœur. La famille déménage au gré de la carrière de Yannick avant de revenir en France en 2009. Le sportif annonce qu'il veut divorcer et quitte le domicile familial. Maylis disparait alors avec ses deux filles. Quand Yannick arrive au commissariat, il apprend qu'elle a porté plainte contre lui pour violences, mais que le médecin légiste a infirmé ce qui était indiqué sur son certificat médical.

Pour Yannick, elle va ensuite "s'acharner à m'évincer de la vie de mes enfants". Le juge des affaires familiales accorde au père un droit de visite de deux après-midis par semaine et ordonne une enquête sociale. Une enquêtrice décrit les deux enfants comme "des petits soldats de la maman", et remarque des troubles psychiques et physiques chez Enéa : "Elle avait des trous dans les cheveux, elle se les arrachait, elle piquait des crises, elle disait à sa sœur 'je vais te tuer, faut arrêter, maman va se suicider', c'était hyper mortifère, c'était que ça, j'en ai fait des enquêtes ,mais je n'avais jamais vu ça, jamais, et surtout, je répète, elle avait 8 ans."

Une tendance à la manipulation

L'enquêtrice recommande que les filles puissent voir davantage leur père et fait un signalement préoccupant au juge des enfants. À partir de ce moment, Maylis est sous surveillance permanente de la justice, et les alertes sur sa nocivité pour ses enfants se multiplient. Un psychiatre note en 2014 une tendance à la manipulation et au théâtralisme. "La rupture était pour elle inconcevable, ça a entrainé chez elle une véritable blessure narcissique, au niveau de l'image de soi, et la seule façon de redorer son image, c'était de démontrer qu'elle était victime de son ex conjoint. Le mauvais objet, c'est le père, le bon, c'est elle, donc elle montre qu'elle s'occupe de ses filles, elle estime qu'elles sont malades à cause du père et qu'elle les fait soigner", explique-t-il.

Après lui, c'est une psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui émet une hypothèse complémentaire, un an avant la mort d'Enéa : sa mère pourrait être atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration. C'est un trouble qui se manifeste par "une maltraitance très grave, très souvent d'un parent, très souvent la mère, qui trompe les médecins, en induisant des troubles de santé soit en les inventant, soit aussi parfois en falsifiant les données médicales" dans le but que "la mère se fasse plaindre de son entourage", précise la spécialiste dans un document.

En effet, la jeune fille a consulté avec sa mère une trentaine de médecins dans les deux années précédent sa mort. Ils lui ont prescrit des anxiolytiques, neuroleptiques et psychotropes pour un état dépressif et du propranolol pour des migraines. La lycéenne est aussi progressivement déscolarisée, sans que ses absences soient justifiées, et des parents d'élèves assurent que Maylis leur a aussi annoncé la mort prochaine de sa fille. "Sur la fin, elle avait une tête extrêmement marquée, des saignements au nez et aux yeux, c'était absolument terrible, cette jeune fille était en souffrance totale", se souvient le proviseur de son lycée, qui a fait un signalement à la justice.

"Quand l'objet de soumission nous échappe, tout peut arriver"

Après la mort d'Enéa, Maylis assure en garde à vue n'avoir rien administré à sa fille, expliquant qu'elle était "la prunelle de ses yeux". Sa deuxième fille prend aussi sa défense, même quand les policiers lui révèlent avoir aussi trouvé dans ses analyses de sang des traces de propanolol. Maylis est mise en examen pour empoisonnement et incarcérée en janvier 2022.

Pour l'avocat de Yannick, le passage à l'acte pourrait s'expliquer par le trouble dont elle serait atteinte. "Le syndrome de Münchhausen par procuration fonctionne à partir du moment où l'enfant qui est sous emprise n'a pas de velléité de départ, or les proches d'Enéa disent qu'elle avait peut-être pour projet de partir de la maison, c'est très en concordance avec ce syndrome (...), à partir du moment où on a l'impression que l'objet de soumission nous échappe, le pire peut arriver", avance-t-il.

L'avocat de Maylis rappelle de son côté que le syndrome n'est resté qu'une hypothèse au cours des expertises menées. Il avance aussi qu'elle n'était pas présente au domicile familial pendant une grande partie de la matinée pendant laquelle Maylis a fait des convulsions, que celle-ci avait des "problèmes psychologiques lourds, graves", et qu'une hospitalisation en psychiatrie avait été envisagée, mais qu'Enéa n'y était pas favorable.

Mais la mère de famille a apporté un nouvel indice de la haine qu'elle porte à son ex-conjoint. À la maison d'arrêt de Pau, plusieurs de ses codétenues ont rapporté qu'elle leur avait demandé de l'aide pour l'éliminer et faire disparaitre son corps. "Je l'ai toujours dit, elle est capable de tout, il n'y a pas de limite, (...) on peut se dire que c'est sans fin et glaçant", déplore Yannick. Le parquet de Mont-de-Marsan a demandé le renvoi de Maylis Daubon devant les assises, elle doit être jugée en 2025.