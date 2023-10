Fausses alertes à la bombe : comment les forces de l'ordre réagissent face à la multiplication des signalements

Jeudi soir, le ministère de l'Intérieur indiquait que 18 personnes avaient été interpellées dans les 48 heures précédentes, et les poursuites judiciaires devraient suivre.

À Rouen en Seine-Maritime, un jeune homme de 17 ans a été condamné à 15 mois de prison avec sursis. Il avait lancé des fausses alertes dans des collèges et lycées, provoquant 24 évacuations. "Il n'y a aucune conviction, qu'elle soit politique, religieuse ou personnelle. Il a pris exemple d'une menace qui avait eu lieu à Chambéry quelques jours auparavant et il a réitéré à plusieurs reprises des mails à peu près identiques", détaille l'avocat du mis en cause, Me Aymeric Amand.

Les malfrats risquent trois ans de prison ferme et 45.000 euros d'amende. Et devront indemniser les établissements fermés qui ont rencontré des pertes économiques.