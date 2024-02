Affaire Jubillar : un appel mystérieux, une voyante, de nouvelles auditions… pourquoi l’enquête reprend

La cour d'appel de Toulouse a ordonné jeudi 8 février une reprise de l'enquête judiciaire dans le dossier du meurtre de Delphine Jubillar. Plusieurs auditions vont être menées et un bâtiment sera fouillé. TF1 fait le point.

Trois ans que ses proches viennent se recueillir à Cagnac-les-Mines (Tarn), fleurir l'entrée de sa maison. La cour d'appel de Toulouse a ordonné jeudi 8 janvier une reprise de l'enquête judiciaire dans le dossier du meurtre de Delphine Jubillar dont est accusé son mari Cédric, en raison de nouveaux éléments à "vérifier".

Cette décision implique de nouveaux actes d'instruction, et va donc retarder la perspective d'un procès d'assises qui semblait se dessiner dans quelques mois pour Cédric Jubillar. "Ils n'ont pas les bons éléments mais ils vont y arriver, il faut persister. Moi, j'y crois", réagit une voisine. "Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens parlent maintenant. (...) C'est regrettable", renchérit une autre interrogée dans le reportage en tête de cet article.

Que contient cette reprise de l'enquête ?

Au cœur de ce rebondissement, un appel téléphonique enregistré par l'administration pénitentiaire entre un ancien codétenu de Cédric Jubillar et sa mère. Il parle de trois hommes, Sébastien, Sofiane et Mathieu, et suggère que les enquêteurs sont passés à côté de témoins. Les trois personnes devraient être auditionnées.

Les enquêteurs entendront également un voisin du couple qui affirme qu'une pelleteuse a disparu en même temps que Delphine Jubillar. Enfin, un bâtiment situé à une trentaine de kilomètres du village du couple devrait être fouillé. Deux médiums affirment que Delphine Jubillar reposerait à cet endroit.

Autant de pistes que de motifs d'espoir pour les proches de Delphine Jubillar. "Je crois que ça montre plus la volonté farouche des enquêteurs et des magistrats d'avancer, de retrouver le corps de Delphine Jubillar, plutôt que l'insuffisance actuelle d'éléments dans le dossier", analyse Maître Pauline Rongier, avocate d'une amie proche de Delphine Jubillar.

Pour les avocats de Cédric Jubillar, il n'y a toujours aucune preuve de sa culpabilité. "Il constate avec nous ce désastre judiciaire. On vient nous expliquer que finalement, on cherche encore la vérité et ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien", réagit l'avocate de Cédric Jubillar, Me Emmanuelle Franck.

Delphine Jubillar, alors âgée de 33 ans, a disparu de sa maison de Cagnac-les-Mines (Tarn), où le couple vivait avec leur fille de 18 mois et leur fils de six ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en plein couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19. Ils étaient en instance de divorce. Avant la disparition, Cédric Jubillar avait tenu des propos qui avaient heurté des membres de sa famille. "Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera… Si Delphine me quitte un jour…", selon l'acte d'accusation.