VIDÉO - Alerte intrusion : comment ce dispositif a probablement permis d'éviter le pire dans un collège de Dijon

Un élève de 15 ans a été arrêté après avoir menacé d'un couteau la principale d'un collège de la banlieue de Dijon. La responsable a réussi à déclencher l'alerte intrusion pour activer le protocole confinement. Retour sur ce dispositif de protection, qui a probablement permis d'éviter le pire.

Un outil précieux pour assurer la sécurité des personnels enseignants et des élèves. Vendredi 15 mars, l'alarme anti-intrusion d'un collège de Chenôve (Côte-d'Or) a peut-être permis d'éviter un drame. En plein milieu d'après-midi, un élève de 15 ans pénètre au sein de l'établissement Edouard-Herriot, dans lequel il est scolarisé et dont il a été exclu quelques jours auparavant pour des problèmes de discipline. Il tente de se rendre dans sa classe d'anglais, mais y est redirigé vers le bureau de la principale de l'établissement.

Une fois face à elle, il lui tend une lettre. "La principale lit ce courrier dans lequel elle voit une référence aux attentats de 2015, elle lève les yeux, elle voit le jeune qui sort son couteau et déclenche immédiatement le protocole confinement", raconte le maire de la ville, Thierry Falconnet, dans le reportage en tête de cet article. C'est en appuyant sur un bouton qu'elle déclenche le système qui fait retentir une alarme dans tout l'établissement. "Notre professeure a alors fermé la porte, éteint les lumières et elle nous a dit de garder notre calme et de se mettre sous les tables", raconte une collégienne présente ce jour-là en classe d'espagnol.

Aucune explication sur ses motivations

Dans le même temps, toujours muni de son couteau, l'élève tente de retourner dans sa classe, mais tombe sur une porte close, verrouillée de l'intérieur par l'enseignant. Il menace alors "avec son arme un agent de maintenance venu au soutien" avant de "tent(er) de s'enfermer avec lui dans le bureau" de la principale "d'où l'agent parvenait encore à fuir", a précisé le parquet. Resté dans le couloir, l'adolescent a été finalement arrêté par une patrouille de police qui, par chance, se trouvait à proximité.

Un événement qui montre, selon le recteur de l'Académie de Dijon Pierre N'Gahane, l'efficacité des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) instaurés dans les établissements scolaires français depuis 2002 et renforcés par les mécanismes anti-intrusions en 2016 après les attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris puis du 14 juillet 2016 à Nice. Le président du conseil départemental de Côte-d'Or, François Savadet, a également salué le fait que "l'alarme intrusion a bien fonctionné suite à son déclenchement, ce qui montre que l'effort entrepris depuis des années par le département pour sécuriser nos collèges permet parfois d'éviter le pire".

Concernant les faits, pour l'heure, l'élève interpellé n'a "fourni aucune explication sur ses motivations", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch, ajoutant que l'adolescent était "décrit comme difficile" mais ne présentait jusqu'à présent "qu'un antécédent judiciaire pour des faits de dégradations volontaires". L'adolescent a été placé en garde à vue pour les infractions de "menaces de mort, violences avec arme dans un établissement scolaire ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours, introduction d'arme dans un établissement scolaire", selon le parquet qui a ajouté, qu'à ce stade, la qualification terroriste n'était pas retenue.