REPORTAGE - Arnaque au président : délestée de 350.000 euros, la Saône-et-Loire accuse le coup

Selon la confédération des PME, qui appelle entreprises et salariés à rester sur leur garde, ces arnaques sont de plus en plus fréquentes. Il y a quelques semaines, une équipe de TF1 avait rencontré Yoann Le Métayer, chef d'une entreprise de Mayenne, qui en a récemment fait les frais. Des escrocs avaient usurpé son identité et demandé à sa comptable de transférer 500.000 euros. "Une journée, elle est venue me dire : qu'est-ce que je fais avec ton dernier mail, les comptes sont à sec, qu'est-ce que je peux transférer de plus ? C'est là que je suis tombé des nues...", témoignait le dirigeant.

Si les escroqueries de ce type se multiplient, c'est beaucoup plus rare qu'une collectivité en soit victime. "On pensait en effet être protégé de ces arnaques. Force de constater qu'ils sont entrés dans ma messagerie et ont pu consulter l'ensemble des messages", déplore auprès de TF1 André Accary, le président de Saône-et-Loire. Il aura suffi d'un faux mail pour que plusieurs centaines de milliers d'euros se volatilisent des caisses publiques.