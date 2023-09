VIDÉO - "Une fille en or" : sidération dans l'épicerie dans laquelle Lina travaillait encore la veille de sa disparition

Ils sont plusieurs centaines ce mardi à la recherche du moindre indice pour tenter de retrouver Lina. Une nouvelle battue bien plus fournie que la veille : des anonymes, bouleversés eux aussi par la disparition de la jeune fille, se sont mêlés à ses proches pour y participer. "Ça me tient à cœur d'aider la maman quand je vois la détresse qu'elle a. Je me mets à sa place, j'ai des enfants, ça doit être terrible", explique l'une des bénévoles.