VIDÉO - "C'est invivable" : un agriculteur témoigne de son désarroi face aux vols des GPS de tracteurs

Patrick Franken, agriculteur à Pinel-Hauterive, dans le Lot-et-Garonne, a été victime d'un vol sur son exploitation il y a un mois. "Ils se sont introduits ici la nuit et ils sont montés dans les tracteurs", montre-t-il à notre équipe dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Une fois dans son tracteur, les voleurs ont démonté l'ordinateur de bord et l'antenne sur le toit. Ce GPS permet d'optimiser les déplacements du véhicule dans les champs et représente un investissement important. "Ça coûte cher, c'est 15.000 euros. Et sur la machine à côté, ils ont aussi volé une console identique", se désole le professionnel.

Depuis le vol, le matériel a été remplacé, mais désormais, Patrick Franken détache l'antenne de son tracteur tous les soirs. "On la laisse au bureau ou dans la voiture, plus sur place, explique-t-il. C'est invivable. Est-ce qu'on doit se barricader, est-ce qu'on doit nous-mêmes faire des patrouilles la nuit pour essayer de prévenir ça ? On ne sait pas quoi faire, on est vraiment démunis".