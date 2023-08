VIDÉO - "Ça arrache le cœur" : leur maison est partie en fumée dans l'incendie près d'Argelès-sur-Mer

"Ça va, la maison est sauvée. Pas le poulailler, il nous manque un chat, mais ça va...". Samuel Moli, maire (PS) de Saint-André, va à la rencontre de ses administrés ce mardi pour constater l'ampleur des dégâts après l'incendie qui a touché trois communes des Pyrénées-Orientales la veille et durant la nuit, Argelès-sur-Mer, Sorède et la sienne. Un constat particulièrement difficile : les arbres sont brûlés, une dizaine de maisons ont été entièrement calcinées. C'est le cas de celle de Franck et Sandra, partis en catastrophe face à l'avancée des flammes lundi soir.

"Ça arrache le cœur", lance leur neveu en accueillant le maire. "Hier après-midi, on était là avec ma tante en train de se baigner. J'aperçois un peu de fumée vers le fond, je décide de prendre la voiture et d'aller faire un tour pour voir où ça se passait. Avec le vent, ça a tourné et c'est reparti là et ça a tout englobé", montre-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Logés chez des amis, les propriétaires découvrent à leur tour ce qui reste de leur maison, tout juste rénovée. "On n'a plus rien. On avait tout, des affaires de mes parents, nos voyages, notre vie de 30 ans, notre bonheur, c'était notre havre de paix", se désole Sandra, les yeux embués derrière des lunettes de soleil.