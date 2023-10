VIDÉO - Conteneurs incendiés et vols dans les déchetteries : que se passe-t-il en Haute-Vienne ?

"Ça me révolte complètement, réagit une usagère de la déchetterie. On fait des efforts pour venir trier et puis on voit que le travail même des agents est saccagé..."

Des actes de vandalisme favorisés par l'isolement des déchetteries en milieu rural. Bien que coûteuse, la question de la vidéoprotection se pose de plus en plus. "Ce n'est pas la peine d'investir sur l'ensemble des déchetteries. Je pense qu'il faut qu'on voit si c'est la solution dans certains endroits, pour peut-être par la suite le développer", indique Alain Auzeméry, président du Syded et vice-président PS du conseil départemental de la Haute-Vienne. En attendant, les enquêtes de gendarmerie se poursuivent pour tenter de retrouver les auteurs des faits. Depuis le début de l'année, 70 plaintes ont été déposées dans le département de la Haute-Vienne.