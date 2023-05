VIDÉO - Émoi à Bayeux après une série de vols dans la cathédrale : "Il n'y a plus de respect de rien"

Les chaînes et les cadenas n'ont pas résisté. Les voleurs les ont coupés. "C'est le fameux tronc qui a été cambriolé un jour, dont on a soulevé le couvercle en faisant sauter le cadenas pour le déplacer dans le confessionnal et on a pris l'argent qui s'y trouvait", explique le père Emmanuel Péteul, recteur de la cathédrale de Bayeux (Calvados).