REPORTAGE TF1 - Cambriolages : comment la police scientifique enquête

Un cambriolage qui vient d'avoir lieu et une course contre-la-montre commence pour des policiers de Grenoble (Isère). L'objectif est de récolter les premiers indices avant qu'ils ne disparaissent. Les cambrioleurs ont fracturé la baie vitrée de la maison pour rentrer puis ils ont dérobé des bijoux. Dès leur arrivée, les policiers rassurent le propriétaire et lui expliquent comment il vont procéder.