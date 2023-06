VIDÉO - Cambriolages : les vétérinaires, nouvelles cibles des malfrats

En revanche, il y a peu de risques de vol dans sa clinique. Même ouverte la nuit, elle est particulièrement sécurisée. "On a un sas qui nous permet de verrouiller les portes et de contrôler les arrivées avec un interphone et des caméras de surveillance. On badge pour rentrer dans les salles de consultation. Sur l'écran, je peux voir qui est en salle d'attente et on a un visuel sur le laboratoire et un certain nombre de salles de soin où on a du matériel sensible", reprend Maxence de Jouvencel.

Caméras, alarmes, portes à accès limité... Autant de dispositifs que toutes les cliniques vétérinaires du département commencent à adopter.