VIDÉO - Chauffeur tué à Bayonne : sa veuve et ses filles à l'épreuve de la confrontation aux accusés

Laissé en état de mort cérébral, le père de famille succombe à ses blessures cinq jours plus tard. Un drame qui avait ému la France entière. En juillet 2020, une marche blanche avait rassemblé des milliers de personnes. Ce vendredi matin, certains étaient encore présents sur les marches du palais de justice pour soutenir la famille, confrontée pour la première fois aux accusés. "Je crains qu'on soit déçus. Je pense qu'on risque de rester sur une absence totale d'évolution, une absence totale de regrets", estime dans le reportage de TF1 en tête de cet article Me Alexandre Novion, avocat de la veuve et des trois filles de la victime.

Lors de l'audience ce vendredi, les deux accusés en ont toutefois exprimé. "Je ne suis pas un monstre, je n'ai pas voulu faire ça à Philippe Monguillot, cette histoire me hante", a déclaré l'un d'eux, assurant à plusieurs reprises être "une personne normale". Le second a dit vouloir "payer sa dette à la famille de la victime, même si c'est impossible", et "laver la honte faite" à sa propre famille.