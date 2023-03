VIDÉO - Cocaïne sur les plages normandes : "Je suis venu chercher ce qui s'est échoué"

Dans le petit village de Réville (Manche), au cœur de toute cette agitation, les habitants ne cèdent pas à la panique. Pourtant, tous ont déjà constaté des personnes inconnues scrutant la plage. "On en voit tout le temps quand on se promène. On les laisse chercher. C'est comme ça. Une fois que ce sera passé et qu'il n'y en aura plus, ils se calmeront", sourit une femme. "Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, il y a toujours des promeneurs qui sont là pour se dire 'après tout, on peut en récupérer", enchaîne un homme.

Ces personnes cherchant de la drogue risquent gros. Les autorités ont d'ailleurs lancé une mise en garde pour le rappeler. Toucher ou ramasser des stupéfiants est un délit, passible de dix ans de prison et plus de 7 millions d'euros d'amende. Pour dissuader ceux qui seraient tentés de passer outre, les gendarmes patrouillent plusieurs fois par jour sur le littoral. Une présence indispensable pour le maire de Reville. "Grande tristesse de voir qu'il y a une dépendance, une aliénation totale à la drogue, déplore-t-il face aux caméras de TF1. Les gendarmes viennent nous donner des coups de main quand on en a besoin et là, je les invite à continuer les patrouilles." En cas de découverte suspecte sur la plage, les autorités doivent être prévenues le plus rapidement possible.