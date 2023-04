VIDÉO - "Complètement débile" : un rodéo sauvage filmé en plein centre commercial à Échirolles

Mardi soir, il n’y a pas eu de drame, mais cela tient presque du miracle. Ce lundi matin, seuls quelques gérants de boutique acceptent de commenter cet incident. "J’étais avec une cliente, donc je me demandais s’il ne fallait pas que je ferme les grilles immédiatement, explique une commerçante. Après, quand j’ai vu qu’ils étaient en train de filmer, j’ai trouvé ça vraiment aberrant par rapport à la situation, il aurait pu y avoir un accident grave." Un autre minimise toutefois : "Il y avait trois-quatre personnes à moto, ils sont passés dans un sens et dans l’autre, il y avait la sécurité qui leur courait après. Je pense que c’est un acte isolé, et que normalement, on est en sécurité ici. On n’a pas grand-chose à craindre non plus".

En 2019, un jeune avait déjà été interpellé en plein rodéo sauvage autour de ce centre commercial. Il avait été condamné à des travaux d’intérêt général. Depuis le 1er mars, 7000 verbalisations ont été dressées pour des rodéos urbains, une centaine de deux-roues ont été saisis.