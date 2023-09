VIDÉO - Conflit de voisinage en Auvergne : à qui appartiennent les saphirs de la rivière ?

Selon les informations recueillies par TF1, les orpailleurs mandatés par le voisin nient toute activité sur cette partie du cours d’eau, et affirment prospecter plus en aval. Autre argument avancé : la présence d'un terrain communal démontrerait que la rivière est à cet endroit sur le domaine public. Le litige a été porté devant la justice, qui devra arbitrer entre les deux voisins. Contactés par TF1, les mis en cause et leur avocate n’ont pas souhaité s’exprimer, indiquant ne pas vouloir donner d’importance à de fausses accusations. Ce secteur du Puy-de-Dôme où coule la rivière aux saphirs est connu depuis le Moyen Âgeb pour sa richesse en pierres précieuses, qui garnissaient jadis les trésors des rois de France.