VIDÉO - Arnaque à la poubelle : ne tombez pas dans le nouveau piège des escrocs

Bien sûr, une fois l'argent empoché, les escrocs n'ont pas l'intention de changer les conteneurs à poubelle. Cette fois-ci, ils n'insistent pas et repartent à la recherche d'une autre victime. "Pour des personnes plus vulnérables, qui n'ont plus toute leur tête, ils se font arnaquer comme ça. Ils ne pensent pas que ce soit une arnaque, ils donnent dix euros et une vingtaine de personnes, ça fait tout de suite 200 euros", ajoute la petite-fille de Monique.

Ce cas est loin d'être isolé. L'agglomération de Guingamp-Paimpol a lancé une alerte après plusieurs signalements d'une telle pratique frauduleuse, déjà observée dans d'autres régions.