VIDÉO - Cambriolages : les astuces des gendarmes pour réduire les risques

Plus étonnant encore, les haies ou les murs. Vous croyez qu'ils vous sécurisent, ils pourraient en fait attirer les voleurs. "Le cambrioleur, une fois qu'il est à l'intérieur, n'est pas vu et n'est pas décelé, donc il peut agir en toute impunité", souligne le commandant Bruno Perret. Au contraire, une maison bien éclairée et bien visible vous protège. Autre réflexe à adopter, signaler ses absences sur l’application de la gendarmerie, qui patrouillera près de chez vous. Cela s'appelle "Ma sécurité", et elle marche dans toute la France.