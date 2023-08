VIDÉO - "Des crapules" : vols de métaux en série dans les cimetières du Haut-Rhin

Vingt pierres tombales débarrassées de leurs décorations à Helfrantzkirch, vingt-quatre autres dans le village de Jettingen. Près d'une cinquantaine de caveaux ont fait l'objet de pillages depuis le début du mois d'août dans le Haut-Rhin. Des ornements funéraires, des vases, des statuettes... tout y passe. Des larcins qui se multiplient, engendrant un traumatisme pour les proches. "Tout ça, c'est sentimental. Et ça bouleverse beaucoup. C’est un lieu où mon mari est enterré. Je trouve que c’est un grand manque de respect, nos valeurs se perdent", témoigne, Agnès Bissel, habitante d'Helfrantzkirch, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

"Même la mort, on ne la respecte plus. C’est un monde qui est devenu triste", déplore Monique Staempflin, une autre habitante. "Ce sont des crapules, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures", déclare, consterné, son époux Jean-Paul. Les voleurs ont agi rapidement, pendant la nuit, privilégiant les objets en bronze. Plus ils sont lourds, plus ils rapportent. "Je pense que c’est le prix des matières premières qui fait que ça devient attractif. Avant, c'étaient les gouttières, et maintenant, ils passent aux statuettes, ils pillent les cimetières", observe, choqué, Jean-Pierre Bilger, un autre résident.