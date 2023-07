REPORTAGE - Recherches du petit Émile : "La zone devient pratiquement une scène de crime"

Qu'a-t-il pu se passer ? Émile est-il tombé dans les montagnes ? Un accident de voiture s'est-il produit sur ces routes escarpées ? Le pire est inimaginable dans ce petit village. "On ne peut pas faire des suppositions et dire untel est passé vite avec sa voiture. On ne peut pas se le permettre...", dit un habitant avec émotion. Les gendarmes patrouillent dans les lieux de vacances à la recherche de comportements suspects. Des auditions sont en cours. Aucune piste n'est privilégiée.