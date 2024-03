VIDÉO - "Ils sont partis avec deux bouteilles d'eau" : ce que l'on sait de la disparition inquiétante d'un couple à Madère

Ils ont disparu depuis plus d'une semaine, alors qu'ils randonnaient sur l'île de Madère. Véronique et Laurent, des boulangers du Tarn-et-Garonne, voyageaient avec leur fille. Aucun indice, ni au Portugal, ni en France, ne permet encore de comprendre ce qui leur est arrivé.

C'est la dernière photo que Johanna a prise de ses parents. Un selfie familial, où les deux boulangers quinquagénaires du Tarn-et-Garonne sourient, enlacés derrière leur fille, sous le soleil éclatant de l'île portugaise de Madère où ils sont arrivés la veille. Lorsque notre équipe la rencontre, la jeune femme n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis neuf jours. Ce voyage, ils le prévoyaient depuis longtemps.

Cinq jours après leur arrivée, le couple a décidé de partir pour une nouvelle randonnée, sans préciser la destination. Épuisée par plusieurs journées de marche, Johanna choisit de ne pas les suivre. "Ils sont partis avec deux bouteilles d'eau, et juste un tout petit peu d'argent sur eux, donc vraiment dans l'optique de ne pas rentrer trop tard", raconte Johanna dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Véronique et Laurent Blond, âgés respectivement de 56 et 58 ans, sont amateurs de randonnée, et habitués aux chemins escarpés. Mais à la nuit tombée, aucune nouvelle, et ils ne répondent pas au téléphone.

Même si c'est pour les retrouver morts, on a besoin de ça pour pouvoir passer à autre chose Johanna, fille de Véronique et Laurent

"J'ai commencé à m'inquiéter, parce que ce n'est vraiment pas l'habitude de mes parents de ne pas me prévenir", souligne la jeune femme. Elle alerte aussitôt les forces de l'ordre, qui commencent des recherches avec d'importants moyens. Drones, équipe cynophile, et bateaux, notamment. La police essaie aussi de géolocaliser leurs téléphones portables, en vain. À Madère, "c'est assez compliqué", explique Johanna, "il n'y a pas beaucoup de bornes téléphoniques". Les deux randonneurs n'ont laissé aucune trace, ni vêtement, ni sac à dos. Ils ont été vus pour la dernière fois en direction de Porto Moniz, au nord-ouest de l'île, rapporte la Dépêche.

Rentrée en France pour retrouver sa tante, Johanna suit maintenant les recherches à distance, et souffre de cette absence totale d'indice. "Même si c'est pour les retrouver morts, on a besoin de ça pour pouvoir passer à autre chose", témoigne-t-elle.

Dans le village du Tarn-et-Garonne où ils tenaient une boulangerie, la police a fouillé leur domicile. Aucun élément laissant penser à un suicide ou à une disparition volontaire n'a été retrouvé, des pistes d'ailleurs inconcevables pour les habitants de Beaumont-de-Lomagne. La fleuriste de cette commune située à une grosse cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Toulouse évoque "des gens adorables, toujours avec le sourire", et qui gèrent "une affaire qui tourne", où "il y a toujours la queue".

Le procureur de Montauban a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. De leur côté, les autorités portugaises poursuivent leurs recherches sans exclure aucune piste.