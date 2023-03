VIDÉO - Dordogne : comment un détenu condamné pour assassinats a-t-il pu s'évader à pied ?

Le bâtiment est entouré par des grillages d'à peine deux mètres de haut. Sans les barbelés au sommet, difficile d'imaginer qu'il s'agit d'une prison. Le centre pénitentiaire de Mauzac, en Dordogne, est une prison semi-ouverte : ses 300 détenus peuvent circuler librement dans l'enceinte. Mais interdiction d'en sortir, sauf pour 30 de ses prisonniers, qui travaillent dans une ferme pédagogique, à quelques mètres seulement des habitations.

"Les prisonniers, on en voit deux ou trois qui travaillent là-bas, montre un riverain interrogé par TF1. Il y a toujours des surveillants qui les surveillent. Ils coupent l'herbe du côté extérieur ou travaillent du côté intérieur. Nous, on n'a jamais eu de problème". Pourtant, lundi après-midi, un détenu au travail dans cette ferme a profité de la surveillance allégée pour s'évader à pied. Pas de quoi créer de psychose dans le voisinage pour autant. "Si vous êtes en prison et que vous vous échappez, en principe, vous n'allez pas vous cacher autour", fait remarquer un homme en souriant. "Je fais confiance aux forces de l'ordre pour s'occuper de ça", lâche simplement un autre. La situation est toutefois tendue en Dordogne, car cet évadé, détenu à Mauzac depuis septembre 2022, et admis le mois dernier en formation à la ferme-école, n'est pas n'importe qui.