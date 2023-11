VIDÉO - "C'est inconcevable" : après la rixe mortelle en pleine fête, le village de Crépol sous le choc

Thomas, 16 ans, est décédé samedi 18 novembre lors d'une rixe à l'arme blanche en marge d'une fête à Crépol, dans la Drôme. Au lendemain des faits, les habitants connaissent "les pires sensations du monde".

Les traces de sang témoignent de la violence de la nuit. Dans la soirée du samedi 18 novembre, 350 personnes participaient à un bal organisé dans la salle de fêtes de Crépol, un petit village situé dans la Drôme, au nord de Romans-sur-Isère. Mais vers 2h du matin, tout a dégénéré avec l'arrivée d'une dizaine d'individus. À l'entrée de la salle, le groupe refuse de se soumettre au contrôle du vigile, rapporte le procureur de Valence. Une bagarre éclate, à l'aide d'armes blanches.

Au lendemain des faits, le bilan est lourd : un mort et 19 blessés, dont deux graves. La victime, Thomas, est un jeune homme de 16 ans, qui n'a pas survécu à ses blessures. "J'ai vu de grosses flaques de sang, un videur qui s'est fait trancher les doigts et le poignet", raconte au micro de TF1 Maxence, 18 ans (voir vidéo en tête de cet article). "Un de mes collègues s'est pris un coup de couteau et j'ai vu un de mes amis recevoir un massage cardiaque", poursuit-il, très ému. "Ce sont les pires sensations du monde."

Perdre un copain gratuitement lors d'une fête, c'est inconcevable Une mère de famille

Sur place, une cellule psychologique a été ouverte. Ce dimanche, les habitants étaient nombreux à s'y rendre afin de faire part de leur désarroi. "Se faire tuer, gratuitement, comme ça...", réagit une mère de famille, qui connaissait la victime. "Thomas était un enfant adorable. Un enfant, voilà." "Aller faire la fête et perdre un copain gratuitement, pour eux, c'est inconcevable", abonde une autre mère. "Les jeunes sont aussi en colère, ils étaient entre eux."

Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu, les individus ayant pris la fuite après la rixe. Une enquête pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée a été ouverte. Elle a été confiée à la gendarmerie. Dimanche soir, toutes les pistes étaient encore explorées, dont celle d'un règlement de comptes.

En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame, le temps est à l'émotion. Dimanche après-midi, Thomas, rugbyman, aurait dû disputer une rencontre avec son club de Romans. Avant le match, ses partenaires lui ont rendu hommage.