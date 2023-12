VIDÉO - Dunkerque : comment le port durcit sa lutte contre le trafic de drogue

Des douaniers supplémentaires vont être déployés pour lutter contre le trafic de drogue. Ils constatent l'augmentation de ce fléau chaque jour. Une équipe de TF1 les a suivis sur le terrain.

C'est un conteneur qui a attiré l'attention des douaniers. Sa provenance est suspecte : La Havane, à Cuba. Un pays mondialement connu pour son implication dans le trafic de drogue international. Ce conteneur doit uniquement transporter la marchandise déclarée : des pièces automobiles. Mais les douaniers procèdent à un contrôle approfondi, car un doute subsiste.

Aujourd'hui, les investigations n'ont rien donné, mais les prises record s'accumulent. Les douaniers ont récemment saisi, dans des cartons de bananes colombiennes, 416 kg de cocaïne dissimulées dans des paquets verts. Valeur estimée à la revente : plus de 31 millions d'euros.

Le tabac est également un marché illicite en vogue. Près de quatorze tonnes de contrebande ont été interceptées. L'activité du port de Dunkerque (Nord) a été multipliée par trois en dix ans, passant de 250.000 à 750.000 conteneurs par an. Une aubaine pour les trafiquants qui dissimulent leurs marchandises.

Face à la menace grandissante, les douaniers renforcent leur surveillance. "A Dunkerque, on va créer une brigade dédiée de 25 douaniers, en charge du renseignement et du contrôle, notamment du contrôle des conteneurs, explique Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics. Un scanner mobile va également être installé. On va le faire aussi dans les autres ports, principaux comme secondaires, en métropole comme Outre-mer."

La coopération internationale des services de renseignements douaniers devrait être renforcée dans les prochaines semaines pour faire face aux narco-trafiquants.