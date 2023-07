VIDÉO - "Énervé, il lui a mis des patates" : la police de plus en plus sollicitée pour des conflits de voisinage

L'homme est hagard, et manifestement en état d'ébriété, lorsque les policiers approchent, et l'enjoignent de lâcher la barre de fer qu'il tient à la main. Il s'était introduit dans la courette de ses voisins d'immeuble, à la suite d'un différend, forçant ceux-ci à se barricader à l'intérieur. La police intervient ici après un appel au 17, dans une petite ville proche de Valenciennes.

L'homme a le visage en sang, et dit avoir été frappé par ses voisins. L'un d'eux s'est effectivement "énervé" après avoir été insulté, et lui "a mis des patates", assure notamment une femme. Il veut toujours en découdre, et les agents peinent à le contrôler, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les pompiers réussissent finalement à l'emmener à l'hôpital. Dans cette affaire, encore confuse au moment de l'intervention, les deux voisins ont annoncé leur intention de porter plainte.