VIDÉO - Simulation de noyade à l'école de police de Rouen : les images qui choquent

Une enquête a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant un simulacre de noyade imposé à des élèves policiers à Rouen. Des images humiliantes fermement condamnées ce jeudi par la direction générale de la police nationale et le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Le JT de TF1 retrace cette affaire en détails.

"Avale l'eau, avale !". La tête enveloppée dans un tee-shirt, une bouteille d'eau est versée sur un homme. Cet individu dos au mur, que l'on voit ensuite suffoquer sur les images que montre le 13H de TF1 dans la vidéo ci-dessus, est un élève policier en formation. Il subit un simulacre de noyade à l'initiative d'un formateur adulte. Un autre élève est ensuite frappé au ventre plusieurs fois : "Ah tu veux être un guerrier, montre-moi que t'es un guerrier alors !", entend-on lui crier.

La scène a été filmée vendredi dernier à l'École nationale de police de Oissel, près de Rouen. Rapidement, la direction de l'école a eu connaissance de cette méthode, fermement condamnée ce jeudi matin par Gérald Darmanin. "Il n'y a aucune possibilité de faire ce genre de choses absolument inacceptables, et la police nationale, y compris dans ses écoles, doit respecter les règles comme tout le monde", a réagi le ministre de l'Intérieur.

"Ça ne correspond pas du tout à ce que ce qui est enseigné dans les écoles de police"

Cette scène s'est déroulée juste avant un entraînement de tir où les élèves devaient être évalués en situation de stress. "Le stress correspond à faire monter le rythme cardiaque par des activités physiques préalables et non pas par des séances de ce type, comme on vient de les voir dans les vidéos. Ça ne correspond pas du tout à ce que ce qui est enseigné dans les écoles de police", réagit face à la caméra de TF1 la porte-parole de la police nationale Sonia Fibleuil.

Une enquête administrative a été ouverte, confiée à l'Inspection générale de la police nationale. En attendant ses conclusions, l'instructeur est suspendu.