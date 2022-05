"Soit c'est un génie, soit il est bête" : un conducteur de mobylette flashé à... 122 km/h

L’auteur de l’infraction a effectivement expliqué aux gendarmes qu'il était mécanicien de métier et avait "bricolé" sa mobylette. "Le plus piquant dans l’histoire, il n'était 'que' à 122 km/h car il était en faux plat montant", assure le chef d’escadron Jean-François Monot, commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Doubs.

Officiellement, la vitesse d'un tel engin ne doit pas excéder les 45 km/h. Mais à en croire Gilles Gioanni, mécanicien au garage Boussières Automobiles, il est très facile de doper les performances de ce type de véhicule. "Sur les vieux modèles, on peut apporter des modifications au niveau du cylindre et du carburateur", explique le spécialiste. Le contrevenant a été verbalisé et sera convoqué prochainement au tribunal de police. Il risque une amende et un retrait de permis. D’ici là, il va devoir remettre aux normes sa mobylette.