VIDÉO - Fillette tuée dans le Finistère : la mairie avait tenté d'apaiser le conflit de voisinage

C'est le sujet de conversation ce lundi matin à Plonevez-du-Faou. "C'est fou. C'est l'horreur. Je ne peux pas croire qu'on peut faire ça", se désole une habitante de cette commune finistérienne dans le reportage de TF1 ci-dessus. Dans le village de 2200 habitants, tous sont encore sous le choc face à ce drame : une querelle entre voisins qui a mal tourné. "C'est incompréhensible qu'en fin de compte, pour a priori un bout de terrain, on en arrive à ça", estime un habitant, alors que le parquet a indiqué qu'"il apparaîtrait qu’un conflit opposerait depuis plusieurs années les deux voisins à propos d’une parcelle de terrain jouxtant les deux propriétés".

Samedi soir, un Néerlandais de 71 ans a ouvert le feu sur une famille britannique dans ce hameau du village. Une enfant de 11 ans a été tuée, la mère blessée, et le père est encore entre la vie et la mort ce lundi. Une Britannique qui possède un gîte juste à côté des lieux du crime se dit "choquée et bouleversée" : "Une famille a été touchée comme ça, un enfant tué dans notre petit hameau si tranquille et convivial d'ordinaire... Non, vraiment, on ne s'attend pas à ça".