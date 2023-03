VIDÉO - Gendarmes blessés après une explosion dans l'Allier : guet-apens ou accident ?

La maison sentait l’essence, son occupant avait vu les forces de l’ordre arriver, et il est mort dans l’incendie. Dans ce hameau, on connaissait ses multiples condamnations. Décrit comme un homme seul, fragile, il s’est même confié à sa voisine, des mots qui résonnent aujourd’hui en boucle dans la tête de celle-ci. "Il disait qu’il en voulait aux policiers, qu’un jour, 'j’en tuerais un'… On voyait que c’était de la forfanterie, qu’il ne le ferait pas. C’est ce que je pensais", affirme sa voisine.