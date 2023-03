REPORTAGE - Gendarmes grièvement blessés dans l'Allier : le village du forcené décédé sous le choc

Les militaires venaient de la caserne de Vichy. Hors caméra, leurs collègues se disent totalement abasourdis. Les trois blessés graves faisaient partie d'une unité qui ne compte qu'une dizaine d'agents. Le choc est immense, les riverains partagent leur peine. "On souhaite que les familles, tout simplement, soient courageuses. Nous, on leur envoie le plus de bonnes choses possibles", lance une jeune femme, émue.

La compagne du militaire le plus gravement atteint est aussi gendarme dans cette caserne. Ils attendent un bébé ensemble. Lui est toujours dans le coma et pour le moment, on ne sait pas s'il survivra à ses blessures. Ce drame vient rappeler la mort de trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme voisin, dans des circonstances similaires, voici un peu plus de deux ans.