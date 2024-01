VIDÉO - GIGN : l'impressionnant attirail high-tech des militaires à quatre pattes

Au GIGN, les nouvelles technologies profitent à tous les combattants, y compris à ceux à quatre pattes. Quinze chiens font partie de la brigade et lorsqu'ils sont envoyés en éclaireur, ils sont équipés de casques, de micros et de caméras. Cela permet de limiter les risques pour les hommes lors de missions périlleuses.

Leur flair est essentiel pour sécuriser n'importe quel lieu, mais désormais les chiens du GIGN possède de nouvelles armes ultra-modernes. Nitrate, l'un des militaires à quatre pattes les plus expérimentés de la brigade, est ainsi doté d'un casque bardé de technologies, conçu spécialement pour lui. "On a un casque qui protège des coups, une caméra avant qui permet de voir en temps réel, une caméra arrière, un micro pour entendre ce qui se passe autour de lui et on va avoir des haut-parleurs pour que lui nous entende", explique Nicolas, maître-chien, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Il a fait du bon travail donc pour lui, c'est important derrière d'être récompensé. Comme ça il assimile la partie travail au jeu. Clément, maître-chien

Lorsque Nitrate part en mission de reconnaissance, comme dans un jeu vidéo, son maître suit en direct ce que voit l'animal et le dirige au son de la voix. "Là, il vient de me montrer une cache que je n'avais pas vue. Les initiatives du chien permettent de voir en temps réel ce qu'il est en train de faire. Grâce à ce type d'exercices, je suis en mesure de l'aider pendant une mission où la dangerosité et le stress seront beaucoup plus grands", précise Nicolas. Avant d'atteindre un tel niveau, les chiens du GIGN sont comme les militaires : sélectionnés et formés intensivement.

Sky fait partie des trois jeunes nouveaux chiens. Il est formé pendant un an et demi et, tout comme son maître Clément, il est équipé de protections pour éviter les blessures. "On va habituer le chien aux déplacements et à la présence des équipiers. Ça va me permettre également de travailler son silence et son calme. C'est plein de petits exercices tous les jours qui permettent d'entraîner le chien pour qu'il soit prêt lors des prochaines missions", affirme-t-il. Il faut dire que le moindre aboiement pourrait mettre en danger l'unité.

Sky a bien appris sa leçon. Lors d'un exercice, il n'aboiera pas une seule fois, la performance est exceptionnelle et récompensée. "Il a fait du bon travail donc pour lui, c'est important derrière d'être récompensé. Comme ça il assimile la partie travail au jeu", reconnait son maître.

Assauts, recherches d'explosifs, reconnaissances de terrain, les quinze chiens du GIGN sont capables de réaliser les interventions les plus périlleuses. Un exemple avec une simulation de prise d'otages. Les militaires sont armés jusqu'aux dents, mais il est difficile de donner l'assaut, alors c'est Mars, 7 ans, qui neutralise l'assaillant fictif. "Au lieu de s'engager, vu que le chien avait un visuel sur la personne et pour éviter toute fuite, on va privilégier l'emploi d'un chien plutôt que d'avoir à tirer un coup de feu", estime Clément.

Les chiens du GIGN peuvent intervenir à tout moment en cas d'alerte. En dehors des missions, Sky vit chez Clément comme un chien normal. "C'est le binôme, ils font partie de la famille, donc on les prend à la maison. Il a une vraie vie de chien de famille comme n'importe quel chien, sauf qu'il a des journées bien remplies", dit-il. Sky sera opérationnel jusqu'à ses huit ans au sein du GIGN et à la fin de sa carrière, il vivra à plein temps chez son maître.