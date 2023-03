VIDÉO - Guyane : au cœur des forêts, une guerre de l'or meurtrière

Il y a un peu plus d’un an, nous avons filmé l'inlassable traque des gendarmes au cœur de la forêt guyanaise. La Guyane compte environ 500 sites d’orpaillage clandestins, exploités par les "garimpeiros", ces chercheurs d'or illégaux . Pour extraire l’or, ils utilisent de l’huile, du carburant et du mercure, qui est dévastateur pour la forêt guyanaise.