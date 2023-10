"Ils auraient tous été déguisés avec des couteaux" : des fêtes d'Halloween annulées en raison de l'urgence attentat

Un squelette, un clown, ou encore une poupée diabolique... Des milliers de personnes étaient réunies l'an dernier pour Halloween au quartier de la Mousserie, à Wattrelos (Nord). Cette année, une nouvelle édition était prévue sur le thème des clowns, intitulé "la Maison de l’horreur". Mais la configuration de l’événement, liée au contexte sécuritaire actuel, a incité l’association Acti’Jeunes, le centre social de la Mousserie et la ville, co-organisateurs, à annuler l’animation.

Le 13 octobre, la France est passée en alerte "urgence attentat" après l'attaque au couteau qui s’est produite à Arras, où un enseignant a été tué et deux personnes gravement blessées, sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas. La Première ministre Elisabeth Borne "a décidé de rehausser la posture Vigipirate au niveau urgence attentat", le niveau le plus élevé de ce dispositif de sécurité, a indiqué Matignon après une réunion de sécurité à l'Elysée autour du président Emmanuel Macron. À Wattrelos, le même principe de précaution a été appliqué à la parade prévue dans le quartier, ainsi que pour celle du quartier du Laboureur, toutes les deux interdites.