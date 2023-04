VIDÉO - Ils ont tout perdu dans un incendie : cette famille du Gard vit dans un mobile-home depuis 8 mois

"On était sous le choc, on s'était dit on ne pourra jamais reprendre", se souvient Justine. "La question que je me suis posée, ce n'est pas si j'allais reprendre, c'est par où j'allais reprendre", affirme Sébastien. "On ne savait pas par quoi commencer en fait", poursuit Justine. Les pertes se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Pour rembourser leurs dettes, Justine enchaîne les livraisons. Mais l'activité tourne au ralenti. "Il y a la fatigue physique qui s'est accumulé depuis ces derniers mois. On n'est plus aussi productifs nous même que ce qu'on était auparavant", reconnaît-elle.

Sur les routes du département, elle peut compter sur ses clients fidèles. Lorsque Elisabeth a appris que le couple reprenait du service, elle a immédiatement commandé du bois. "Si on se trouvait dans cette situation, on aimerait qu'on ait du soutien comme ils ont et comme on peut leur donner", explique-t-elle.