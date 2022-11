"Un gros boom" : ce que l'on sait sur l'immeuble effondré en pleine nuit près de Lyon

C'est au milieu de la nuit de mardi à mercredi qu'une partie de l'immeuble, une habitation construite au début du XXe siècle, s'est effondrée. Peu de riverains de ce bâtiment de Chaponost (Rhône), près de Lyon, ont été alertés par le bruit malgré la détonation. "On a entendu un gros boom, comme une grosse bombe en fait. Ça nous a bien réveillé, on se demandait ce que c'était. Puis ce matin, on s'est réveillé et il y avait tous les pompiers. On a su qu'un immeuble s'était effondré juste derrière chez nous", rapporte une riveraine dans le reportage de TF1 ci-dessus.